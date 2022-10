Peking (ots/PRNewswire) - China hat am Sonntag den indigenen Ansatz des Landes

zur Erreichung von Modernisierung dargelegt, während die Kommunistische Partei

Chinas (KPC) ihre Aufmerksamkeit auf führende nationale Anstrengungen richtet,

um ein neues Entwicklungsmuster zu schaffen und hochwertige Entwicklung zu

verfolgen.



"Der wissenschaftliche Sozialismus hat im 21. Jahrhundert neue Vitalität in

China hervorgebracht, und die Modernisierung im chinesischen Stil hat eine neue

Option für die Menschheit geschaffen, um die Modernisierung umzusetzen",

erklärte Xi Jinping am Sonntag in einer Ansprache bei der Eröffnungssitzung des

20. KPC-Nationalkongresses.





"Von diesem Tag an wird die zentrale Aufgabe der KPC darin bestehen, daschinesische Volk mit all seinen Volksgruppen in einer konzertierten Anstrengungdarin zu führen, das zweite Hundertjahresziel zu verwirklichen, China in jederHinsicht zu einem großen, modernen sozialistischen Land zu machen und dieRevitalisierung der chinesischen Nation an allen Fronten durch einenchinesischen Weg zur Modernisierung voranzutreiben", sagte er.Während der KPC-Kongress das Land in den kommenden Jahren auf einumweltfreundlicheres, gerechteres, sichereres und innovativeres Wachstumeinstimmt, wird laut Tenor des Kongresses die Zukunft der Weltwirtschaft mehrdenn je von einem prosperienden China abhängen.Neue Option für ModernisierungDer chinesische Weg zur Modernisierung, eine der wichtigsten Erkenntnisse ausder Ansprache von Xi in der Eröffnungssitzung am Sonntag, wurde nahezu sofort zueinem Schlagwort, das um die Welt ging.In seiner Ansprache bekräftigte Xi, dass die chinesische Modernisierung diesozialistische Modernisierung sei, die unter der Führung der KPC verfolgt wordensei. Die chinesische Modernisierung sei die Modernisierung einer riesigenBevölkerung, des gemeinsamen Wohlstands für alle, des materiellen undkulturell-ethischen Fortschritts, der Harmonie zwischen Mensch und Natur und derfriedlichen Entwicklung, betonte er und fügte hinzu, dass sie der Menschheit"eine neue Option" biete, um Modernisierung zu erreichen.Tian Yun, ehemaliger Vizedirektor der Beijing Economic Operation Association,sagte der Global Times am Sonntag, dass in der Eröffnungsrede erstmals dieModernisierung im chinesischen Stil angesprochen und als die Kernmission der KPCauf dem neuen Weg in ein neues Zeitalter herausgestellt worden sei."Der 19. Nationalkongress der KPC gab eine Richtung vor, in die sich dieModernisierung nach chinesischer Art entwickeln sollte, doch das Konzept bleibtweiterhin vage. Da es sehr schwierig ist, die Modernisierung im Kontext des