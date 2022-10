IUCN und Huawei veröffentlichen Tech4Nature-Publikation, um bewährte Praktiken im technologiebasierten Naturschutz zu präsentieren

GLAND, Schweiz, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) und Huawei haben heute die Publikation PANORAMA Tech4Nature – Solutions in Focus veröffentlicht, in der die Rolle der Technologie bei der Erreichung effektiver Naturschutzergebnisse in 22 Projekten in 19 Ländern vorgestellt wird.

Die in der Publikation genannten Fälle wurden aus über 50 Lösungen ausgewählt, die sich mit sechs großen Herausforderungen für den Naturschutz befassen. Zu diesen Herausforderungen gehören die Verwaltung von Schutzgebieten, die Überwachung von Arten, die Förderung des Engagements der Gemeinden und die Finanzierung von Schutzmaßnahmen.

„Es gibt eindeutig eine wachsende Dynamik und Zustimmung in der Naturschutzgemeinschaft, mehr Technologie zu nutzen, aber auch neue Wege zu entwickeln und zu schaffen, wie sie eingesetzt werden kann. Der angemessene Einsatz von Technologie wird dazu beitragen, einen nachhaltigeren Nutzen aus seiner Anwendung zu ziehen, um faire und effektive Erhaltungsmaßnahmen zu erreichen", sagte James Hard Castle, Leiter der Schutz- und Bewahrungsgebiete der IUCN.

Projekte, die in Mexiko und China durchgeführt werden, sind zwei typische Fälle, die in der Veröffentlichung enthalten sind. Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan wurde eine Lösung zur Überwachung der Jaguarpopulation und ihrer Beute durch ein vernetztes System von Kamerafallen entwickelt, das durch akustische Überwachung ergänzt wird. Die bereitgestellten Daten werden auch Aufschluss darüber geben, wie sich der Klimawandel auf die prioritären Ökosysteme an der Nordküste der Yucatan-Halbinsel auswirkt. Ein wichtiger Aspekt dieses Projekts ist die Beteiligung der Gemeinschaft am gesamten Projektzyklus, um die Gesamtergebnisse zu verbessern.

In China wurde ein intelligentes Feuerschutzsystem zum Schutz der Lebensräume des Großen Pandas an verschiedenen Orten eingesetzt, darunter auch im Tangjiahe-Naturschutzgebiet, das auf der Grünen Liste der IUCN steht. In den Lebensräumen der Pandas in Sichuan werden die Satellitenbilder in Echtzeit analysiert, um mögliche Brände zu erkennen. Risiken können schnell verifiziert und sofort an Ranger vor Ort gesendet werden. Im Jahr 2021 führte das System zu einer Reduzierung der schweren Brände um 71 %.