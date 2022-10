Global Health Clinics Ltd. strebt Erweiterung des Telemedizin-Portfolios an

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, BC, 19. Oktober 2022 - Global Health Clinics Ltd. („Global Health“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MJRX) (Frankfurt: L00) möchte eine mögliche Ausweitung seines telemedizinischen Dienstes über Cannabis hinaus auf alltägliche Gesundheitsfragen prüfen. Das Unternehmen hat begonnen, potenzielle Übernahmeziele in Kanada und den Vereinigten Staaten zu sondieren. Nach dem Ausbruch von COVID-19 wurden telemedizinische Dienste von Ärzten und Patienten schnell angenommen.

Die Idee der Telemedizin mit einem zentralen Knotenpunkt, der synchrone und asynchrone telemedizinische Dienste anbietet, kann in Kombination mit Kliniken, Krankenhäusern und Apotheken ländlichen und indigenen Gemeinden eine angemessene und verbesserte Gesundheitsversorgung bieten.

Das Unternehmen eruiert insbesondere Möglichkeiten in den lukrativen Nischenmärkten der Telemedizin, wozu Dermatologie, Verhaltensmedizin und Gesundheitsfürsorge im Strafvollzug gehören. Die Teledermatologie ist ein wachsender Bereich, da sie ein „Store-and-Forward“-System verwendet, bei dem Bilder an Dermatologen übertragen werden, die sich in einem anderen Staat oder einer anderen Provinz befinden können. Diese übermitteln ihre Diagnose an den überweisenden Arzt oder den Patienten direkt. Dermatologen können sich aber auch per Video mit ihren Patienten austauschen. Telemedizinische Dienste eignen sich in gewisser Weise für die Verhaltensmedizin, da sie sich wie die Psychologie auf ein Gespräch zwischen einem Therapeuten oder Arzt und einem Patienten konzentriert. Die Gesundheitsfürsorge im Strafvollzug richtet sich an privat geführte Gefängnisse, die mithilfe der Telemedizin Kosten einsparen wollen. Dies sind nur einige der potenziellen Dienste, die das Unternehmen möglicherweise anbieten möchte.

„Technologien im Bereich der Telemedizin geben Ärzten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um die Kluft beim Zugang zur gesundheitlichen Versorgung zu schließen und allen Patienten eine qualitativ hochwertige Gesundheitsfürsorge zu bieten“, erklärt CEO Jatinder Dhaliwal. „Dienstleistungen, die speziell über Telemedizin erbracht werden, sind effizienter und werden es Unternehmen wie dem unsrigen ermöglichen, in Zukunft höhere Umsätze zu erzielen.“