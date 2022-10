Wirtschaft Anschläge auf Gasinfrastruktur in Deutschland befürchtet

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Sabotage an den beiden Nord-Stream-Pipelines befürchten Behörden und Betreiber auch Anschläge auf die Gasinfrastruktur in Deutschland. "Wir leben in einer Zeit, in der wir mit hybriden Angriffen auf unsere Daseinsvorsorge von Wasser über Strom, Verkehr bis hin zu bestimmten Lebensmitteln rechnen müssen", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



"Gaspipelines, Erdgasspeicher und auch die neuen Flüssiggasterminals in Niedersachsen kommen als potenzielle Ziele natürlich in Frage und müssen besonders geschützt werden." Polizei und die Betreiber arbeiteten "sehr eng zusammen, um etwaige Angriffe abzuwehren zu können". Das Unternehmen Astora hat den Schutz des größten deutschen Erdgasspeichers im niedersächsischen Rehden aufgrund der aktuellen Bedrohungslage erhöht.