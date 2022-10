Paris (ots/PRNewswire) - Die internationale Organisation Art Basel (im Besitz

der MCH-Gruppe) wird ihre erste Kunstmesse Paris+ (20. bis 23. Oktober)

eröffnen, welche die FIAC ersetzt. Diese Veränderung folgt einer Welle neuer

Galerieeröffnungen in der französischen Hauptstadt, darunter von Skarstedt,

David Zwirner und Peter Kilchmann, sowie der Hinzufügung neuer Filialen für

Gagosian und Continua und der Einweihung der Pinault-Sammlung an der ehemaligen

Bourse de Commerce (Handelsbörse). Zusammengenommen veranschaulichen diese

Entwicklungen deutlich die Ambitionen von Paris, in den Zeiten nach COVID-19 und

dem Brexit wieder eine dominante Position auf dem globalen Kunstmarkt

einzunehmen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1924000/Paris_vs_London_vs_HongKong.jpg





" Aufgrund seiner Geschichte wird Paris immer ein Zentrum für moderne undimpressionistische Kunst bleiben, aber die französische Hauptstadt muss sichheute einen Platz in der zeitgenössischen Kunst und in der Tat derultra-zeitgenössischen Kunst schaffen, oder sie geht das Risiko ein, dendigitalen Zug völlig zu verpassen", sagte Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.comund Gründer von Artprice." Die Anstrengungen, die von den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkriegunternommen wurden, haben gezeigt, welchen Einfluss ein starker Markt daraufhaben kann, künstlerische Kreativität zu fördern und ihr internationaleSichtbarkeit zu verleihen. Deshalb sind wir sehr stolz, mit Artmarket.com dieVertriebsorganisation ADIAF ( Association for the International Distribution ofFrench Art) und den Marcel-Duchamp-Preis zu unterstützen."Ein selbstgefälliger Pariser MarktIn den letzten zwanzig Jahren ist der Umsatz aus Kunstversteigerungen inFrankreich im gleichen Tempo gestiegen wie in der übrigen Welt, sowohl was dasTransaktionsvolumen als auch den Auktionsumsatz betrifft. Wenn wir uns jedochausschließlich auf das Segment der zeitgenössischen Kunst konzentrieren(Künstler, die nach 1945 geboren wurden), stellen wir fest, dass Paris im Jahr2000 3,2 % des weltweiten Auktionsumsatzes erwirtschaftete, jedoch nur 2,6 % imJahr 2021 und nur 1,8 % im ersten Halbjahr 2022.Auktionsumsatz für zeitgenössische Kunst pro Stadt: 2000 vs. 2021New York: 59 Mio. USD im Jahr 2000 - 955 Mio. im Jahr 2021Hongkong: 558.000 USD - 700 Mio. USD im Jahr 2021London: 13 Mio. USD im Jahr 2000 - 432 Mio. USD im Jahr 2021Paris: 3 Mio. USD im Jahr 2000 - 73 Mio. USD im 2021Dieser Kontext veranlasste die RMN ( Réunion des Musées Nationaux ), eineAusschreibung zu starten, um ihr Grand-Palais für eine neue Messe für