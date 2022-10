Casio stellt in Zusammenarbeit mit Eric Haze entworfene Uhr zum 40-jährigen Jubiläum von G-SHOCK vor

Graviertes Jubiläumslogo auf dem Gehäuseboden

TOKIO, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Veröffentlichung der neuesten Ausgabe der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK bekannt gegeben. Die GMW-B5000EH ist ein Modell, das in Zusammenarbeit mit dem New Yorker Graffiti-Künstler Eric Haze anlässlich des bevorstehenden 40-jährigen Jubiläums von G-SHOCK im April 2023 entwickelt wurde.

Seit der ersten G-SHOCK-Uhr im Jahr 1983 hat sich die Marke in Sachen Langlebigkeit und einzigartigem Design als unschlagbar etabliert. Indem G-SHOCK diese Qualitäten in Kooperationen in den Bereichen Mode, Sport, Kunst, Musik und anderen kulturellen Bereichen einbringt, hat sich das Unternehmen weltweit einen Namen gemacht.