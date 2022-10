Arasan schließt sich mit Testmetrix für sein C-PHY/D-PHY-HDK mit 4,5 Gsps und seine Compliance-Testplattform zusammen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arasan Chip Systems, ein führender

Anbieter von Halbleiter-IP, gab heute bekannt, dass sein kombiniertes IP "MIPI

DSI-2", "CSI-2" und "C-PHY/D-PHY" auf dem Testmetrix C/D-PHY HDK und der

Compliance-Testplattform implementiert wurde.



Arasan Chip Systems freut sich, die sofortige Verfügbarkeit des HDK und der

Compliance-Testplattform von Testmetrix mit der IP-Kombination C-PHY v2.0 /

D-PHY v2.5 bekanntgeben zu können, die Geschwindigkeiten von mehr als 4,5 Gsps

unterstützt. Sie wurden mit den gesamten MIPI-IP-Lösungen von Arasan erstellt,

einschließlich Kernen mit der Kombination von C-PHY / D-PHY-IP. Das kombinierte

IP C-PHY/D-PHY wird in Silizium auf einem TSMC Foundry FINFET Testchip

implementiert und bildet das Rückgrat des HDK und der Compliance-Testplattform

von Testmetrix.





Testmetrix wird sein Hardware Development Kit (HDK) am Demonstrationstag amStand von Arasan auf der MIPI-Mitgliederkonferenz in dieser Woche in Vancouver,British Columbia, vorführen. Arasan wird außerdem sein ASIC C-PHY v2.0 und D-PHYv2.5 zeigen.Die Arasan-IPs C-PHY 2.0, D-PHY v2.5, CSI-2 und DSI-2 reihen sich ein in dasillustre Sortiment von IP, das zuvor für Compliance-Tests verwendet wurde, wiesein SDIO Device IP, SD/SDIO Host IP, UFS 2.1, 3.0 und 4.0 IP, M-PHY DFE und dasMIPI CSI-2, DSI, C-PHY v1.1 und D-PHY v1.2, die im erstenC-PHY-Compliance-Tester der Branche verwendet wurden. Dieses Produkt basiert aufeinem ASIC mit der IP-Kombination C/D-PHY von Arasan, der 2,5 Gsps unterstützt."Als mitwirkendes Mitglied der MIPI Alliance seit 2006 ist Arasan einlangjähriger Partner bei der Förderung der Übernahme von MIPI-Spezifikationen",sagte Sanjiv Desai, Vorsitzender der MIPI Alliance. "Wir freuen uns, dieses HDKund die Compliance-Testplattform von Testmetrix basierend auf dem ASIC vonArasan zu sehen, was die Compliance-Bemühungen im MIPI-Ökosystem unterstützenund die Annahme von MIPI-Spezifikationen weiter beschleunigen wird.""Arasan ist äußerst stolz auf die Einführung des HDK und derCompliance-Testplattform von Telemetrix, für die ein ASIC mit der IP-KombinationC/D-PHY verwendet wird. Die Verwendung unseres IP in einem Compliance-Testerdemonstriert die Qualität unseres IP und stellt gleichzeitig sicher, dass unsereIPs regelkonform sind und mit der Weiterentwicklung der Standards konformbleiben", sagte Prakash Kamath, CTO bei Arasan."Testmetrix freut sich, die Herausgabe des HDK und der Compliance-Testplattformmit der IP-Kombination C-PHY v2.0 und D-PHY v2.5 in Zusammenarbeit mit ArasanChip Systems bekanntgeben zu können, die zur Beschleunigung der Akzeptanz derneuen MIPI-Standards beitragen werden", sagte Christian Cojocneanu, CEO von