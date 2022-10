Wirtschaft Neues Energieeinspargesetz stößt auf Kritik

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will mit einem neuen Energieeffizienz-Gesetz Unternehmen, Verbraucher und die öffentliche Hand dazu bringen, mehr Energie zu sparen. Dem Entwurf eines "Gesetzes zur Steigerung der Energieeffizienz" zufolge soll die bisherige jährliche Reduzierung von CO2-Emissionen in der Bundesrepublik bis 2030 fast verdreifacht werden - von heute etwa 15 Millionen auf 36 bis 41 Millionen Tonnen.



Die "Welt" berichtet darüber. Geplant sind dem Bericht zufolge eine Reihe neuer Verordnungen, die sämtliche Wirtschaftssektoren beträfen. So müssten Unternehmen neue Energieverbrauchskontrollen einführen, Behörden in erneuerbare Energien investieren, die Wohnungswirtschaft soll Gebäude dämmen oder auf anderem Wege effizienter machen.