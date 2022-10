Darling Ingredients erwirbt den brasilianischen Kollagenproduzenten Gelnex und erhöht damit die Produktionskapazität für Rinderkollagen aus Grasfutter

(NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in

nachhaltige Produkte umwandelt und erneuerbare Energien produziert, gab heute

bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb aller Aktien von

Gelnex, einem weltweit führenden Hersteller von Kollagenprodukten

(einschließlich Gelatine und Kollagenpeptide), für rund 1,2 Mrd. USD in bar

getroffen hat. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen

Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen

sein.



Gelnex hat seinen Hauptsitz in Brasilien und verfügt über fünf

Produktionsstätten in Südamerika und eine in den Vereinigten Staaten. Das

Unternehmen hat die Kapazität, jährlich 46.000 Tonnen Kollagenprodukte

herzustellen, die es in mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt exportiert, und

beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter.