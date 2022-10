PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zum Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds:

"Auf allen Ebenen verschwendet der Staat das Geld seiner Bürger. Er ist ein schlechter Bauherr, Auftraggeber, Geschäftsmann und Treuhänder der Steuer-Milliarden. Wenn er ein Großprojekt in Angriff nimmt, ein IT-Projekt, einen Flughafen, ein Militär-Jet, ein Opernhaus oder ein Schwimmbad: In aller Regel dauert es länger als geplant. Und es wird viel teurer. Und obwohl der Staat lange Einnahmerekorde feiern konnte, hat er seine Hausaufgaben nicht gemacht. So hapert es nach wie vor bei der Digitalisierung, wie Corona vor allem in den Schulen gezeigt hat, und die Infrastruktur zerfällt, sensible Einrichtungen sind nicht ausreichend geschützt. Zugleich wird es finanziell durch die Dauerkrise immer enger. Umso wichtiger ist es, endlich sorgsamer mit dem Geld der Bürger umzugehen."/al/DP/men