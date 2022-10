Ministerpräsidentenkonferenz beginnt - Beratungen über Energiekrise

HANNOVER (dpa-AFX) - Die 16 Regierungschefs der Länder kommen am Donnerstag (12.00 Uhr) in Hannover zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Im Fokus stehen Beratungen über den weiteren Kurs in der Energiekrise. Mehrere Ministerpräsidenten bekräftigten zuvor ihre Forderung nach schnelleren Hilfen des Bundes. Am Freitag werden die Gespräche in Hannover fortgesetzt, dann sollen auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dabei sein.

Das Vorsitzland Niedersachsen dämpfte die Erwartungen. "So wichtig diese Beratungen sind, abschließende Entscheidungen können dort nicht erfolgen, sondern voraussichtlich erst bei der nächsten Konferenz mit dem Bundeskanzler. Ein solches Treffen sollte so schnell wie möglich folgen", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der dpa. Ein Datum steht dafür bislang nicht fest.

Neben der Energiekrise dürfte die Finanzierung der Unterbringung Geflüchteter Thema sein, wie auch eine Nachfolgelösung für ein bundesweites Nahverkehrsticket./mni/DP/men