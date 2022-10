BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Abstimmung im Bundestag über die geplante Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner hat der Sozialverband VdK das Vorhaben kritisiert. "So wie die Energiepreispauschale ausgestaltet ist, ist ein Flickenteppich mit vielen Löchern entstanden", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

An diesem Donnerstag will der Bundestag über mehrere Gesetzentwürfe abstimmen, die die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland entlasten sollen. Auf der Tagesordnung stehen dafür Vorlagen zu der geplanten Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner sowie zu einem zweiten Heizkostenzuschuss für Bedürftige.