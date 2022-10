Die schwache Leistung liege laut Can nicht am fehlenden Willen: "Wir machen das ja nicht extra auf dem Platz. Wir wollen, aber heute haben wir irgendwie den Faden verloren nach zwanzig Minuten. Wir waren nicht aggressiv genug."

Kehl äußerte vor dem Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) Sorgen um die Saisonziele: "Wir müssen schnelle Lerneffekte erzielen, wir müssen schnell wieder in die Spur zurückfinden, um am Ende auch unsere gesamtheitlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren", sagte der 42-Jährige. "Dass wir es besser können, haben wir in den letzten Wochen auch gezeigt", fügte er hinzu.

HANNOVER (dpa-AFX) - Sportchef Sebastian Kehl hat nach dem mühsamen Sieg gegen Hannover 96 Zweifel am weiteren Werdegang von Borussia Dortmund im DFB-Pokal geäußert. Der 42-Jährige warnte nach dem 2:0 (1:0) am Mittwoch und dem Einzug ins Achtelfinale, dass es "in der heutigen Form nicht ganz bis zum Ende reichen" wird. Der BVB hatte sich beim Zweitligisten tatsächlich alles andere als in Final-Form präsentiert.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer