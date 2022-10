USA: - LEICHT IM MINUS - Die steigenden Anleiherenditen haben die US-Börsen am Mittwoch letztlich nur moderat ins Minus gedrückt. Sie zollten damit auch den deutlichen Kursgewinnen seit Wochenbeginn etwas Tribut. Angesichts überwiegend erneut starker Unternehmenszahlen schloss der Leitindex Dow Jones Industrial nach zwischenzeitlich deutlicheren Verlusten 0,33 Prozent tiefer bei 30 423,81 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank am Ende um 0,67 Prozent auf 3695,16 Punkte, während der mit Technologietiteln gespickten Nasdaq 100 um 0,40 Prozent auf 11 103,38 Zähler nachgab.

ASIEN: - NIKKEI, HANG SENG IM MINUS; CSI IM PLUS - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. In Tokio verlor der Leitindex 225 kurz vor Handelsende ein Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der technologielaste Leitindex Hang Seng rund ein halbes Prozent ein. Besser sah es in China selbst aus. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen drehte nach den Anfangsverlusten ins Plus, nachdem die chinesische Regierung Lockerungen des restriktiven Kurses bei der Corona-Politik in Aussicht gestellt hatte.

^

DAX 12741,41 -0,19%

XDAX 12742,98 -0,65%

EuroSTOXX 50 3471,24 0,21%

Stoxx50 3416,34 0,05%



DJIA 30423,81 -0,33%

S&P 500 3695,16 -0,67%

NASDAQ 100 11103,38 -0,4%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 135,43 -0,17%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 0,9783 0,1%

USD/Yen 149,93 0,02%

Euro/Yen 146,67 0,12%

°



ROHÖL:



^

Brent 93,17 +0,76 USD WTI 86,79 +1,24 USD °



