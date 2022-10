ODDO BHF stuft BILFINGER auf 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung der Papiere von Bilfinger bei einem Kursziel von 38 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Analystin Virginie Rousseau ist für den Industriedienstleister in einer Rezession vergleichsweise optimistisch. Dessen Positionierung bei den Themen Effizienzsteigerung und Digitalisierung sowie in robusten Bereichen wie Energie und Pharma dürften helfen, den Abschwung zu meistern, schrieb Rousseau in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem Bewertungsabschlag von 40 Prozent gegenüber den Wettbewerbern werde ein extrem schlechtes Szenario eingepreist./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 17:19 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 17:39 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 26,60EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: ODDO BHF

Analyst: Virginie Rousseau

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 6m