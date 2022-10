Die Planzahlen bei Varta mussten wie befürchtet nach unten korrigiert werden. Die geplanten Gewinne pro Aktie in den Jahren 2022 bis 2024 wurden im Schnitt um 32 Prozent gekürzt. Seit dem Hoch am 10. August 2021 ist der Kurs der Varta-Aktie um gute 82 Prozent auf 29,00 Euro gefallen, was viele Shortseller gefreut hat. Doch Gewinnmitnahmen gibt es seitens der Shortseller nicht. Stattdessen ist die Short-Quote seit Jahresmitte von knapp 6 auf 8,75 Prozent gestiegen. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Profianleger noch weitere Kursrisiken sehen. Ein wesentlicher Teil der Kursgewinne hängt mit den zwischenzeitlich kleineren Rückkäufen der Hedgefonds zusammen.

Auch am gestrigen Mittwoch (19. Oktober 2022) ging es weitere 8,31 Prozent auf 29,00 Euro nach unten. Varta war lange Zeit Liebling der Privatanleger und auch der Shortseller. Damit lässt sich der eigenartige Chart-Verlauf des Aktienkurses Anfang 2021 erklären. Ab Mitte August 2021 bekamen die Shortseller im Nachhinein recht, nachdem der Kurs eine Abwärtssequenz ausbildete, die aktuell noch intakt ist. In der Spitze gab es einen Verlust von über 80 Prozent. Sein partielles Tief markierte der Kurs am 13. Oktober 2022 bei 27,15 Euro. Damit ist das Niveau nicht mehr weit von der Erstnotiz beim Börsengang von Varta im Oktober 2017 entfernt. Die Erstnotiz lag damals bei 24,25 Euro. Durch die Senkung der geplanten Gewinne bis in das Jahr 2024 sind die erwarteten KGVs trotz des Kurseinbruchs von Ende September 2022 wieder in lichte Höhen geklettert. Das erwartete KGV 2022 liegt aktuell wieder bei 22,56. Das erwartete KGV 2024 liegt aktuell bei 17,23, setzt aber ein Gewinnplus von 31 Prozent voraus.

Varta AG (Tageschart in Euro) Tendenz: