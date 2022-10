Goldaktien weltweit schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bild.de: „Berlin bekommt die erste schwul-lesbische Kita“. „Im Vorstand des Gesellschafters sitzt der angebliche Pädophilie-Verfechter Rüdiger Lautmann“. Berliner Abendblatt: „Dort soll vorgelebt werden, wie es ist, schwul oder lesbisch zu sein. Demnach wird es sich bei den Erzieherinnen und Erziehern um lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen handeln“.Paritätisches Jugendwerk NRW und Kinderschutzbund NRW zum Schutz vor Missbrauch im schwul-lesbischen Jugendzentrum: „Die Dienst- und Fachaufsicht über alle hauptamtlichen Mitarbeiter/innen obliegt der Geschäftsführung. Über deren Tätigkeit wacht der Vorstand“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 53.551 Euro/kg, Vortag 53.814 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 18,43 $/oz, Vortag 18,68 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 883 $/oz, Vortag 896 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.928 $/oz, Vortag 1.952 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 93,24 $/barrel, Vortag 90,31 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,7 % oder 2,7 auf 97,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 3,6 % und Agnico 3,1 %. Bei den kleineren Werten geben GoGold 9,8 %, Belo Sun 7,1 % und Karora 6,9 % nach. Aura verbessern sich 3,6 % und Northern Dynasty 3,1 %. Bei den Silberwerten fallen Sierra 15,2 % (Vortag -42,8 %), Mandalay 9,8 % und Coeur 7,8 %.