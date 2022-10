Wirtschaft Scholz hält EU in Energiefragen für "handlungsfähig"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält die Europäische Union im Kampf gegen die hohen Energiepreise für "handlungsfähig". Das zeigten unter anderem die Beratungen über eine Strompreisbremse, sagte er am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Bundestag zum zweitägigen EU-Gipfel, der am Nachmittag in Brüssel beginnt.



An deren Umsetzung arbeite man "aktuell mit Hochdruck". Ziel sei es, die Bürger so rasch wie möglich für ein "Grundkontingent" von Strom zu entlasten. "Wir sind dabei den europäischen Weg gegangen und haben binnen weniger Wochen Mehrheiten in Europa organisiert", so Scholz.