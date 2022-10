NRW-Ministerpräsident Wüst fordert mehr Solidarität bei Flüchtlingsverteilung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vor dem Treffen der Länderchefs an diesem Donnerstag und Freitag in Hannover hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge angemahnt. "Natürlich brauchen wir mehr Solidarität der Länder", sagte Wüst im ZDF-"Morgenmagazin" am Donnerstag. "Wir brauchen aber vor allem auch den Einsatz der Bundesregierung in Europa", sagte der NRW-Chef weiter mit Blick auf das gleichzeitig stattfindende Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Scholz fehlt deswegen bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Niedersachsen. Der Bundeskanzler solle in Brüssel in der Flüchtlingsfrage dafür werben, "dass es auch Solidarität in Europa gibt. Denn das, was die Kommunen hier gerade melden, ist, dass sie an der Grenze der Kapazitäten sind."