Banken-Studie: Hypervernetzte Kundinnen und Kunden fordern mehr Personalisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit / Digital Banking Experience Report 2022 veröffentlicht

Hamburg (ots) - Banken trauen ihren eigenen digitalen Fähigkeiten immer weniger. Gleichzeitig gibt es einen Warnschuss der hypervernetzten Kundinnen und Kunden gegen die Banken: Ihre Erwartungen an den digitalen Service der Banken halten sich in Grenzen. Allerdings ist Europa hier erneut eine Oase: Kundinnen und Kunden sind deutlich genügsamer und treuer als auf anderen Kontinenten. Das ergibt der Digital Banking Experience Report (DBX) (https://www.soprasteria.com/ industries/financial-services/dbx-report-transform-your-bank-in-2023/dbx-report- 2022) , den Sopra Steria beim Sopra Banking Summit 2022 (https://summit.soprabanking.com/) in dieser Woche vorgestellt hat.

Die Studie basiert auf einer Queranalyse der Wahrnehmungen von Banken (792 von Forrester (https://www.soprasteria.com/industries/financial-services/forrester-s opra-steria-2022-the-future-of-digital-banking-revisited/report-forrester-sopra- steria-2022) befragte Entscheidungsträgerinnen und -träger aus dem Bankensektor in 50 Ländern*) und der Wahrnehmung von Verbraucherinnen und Verbrauchern (12.500 von Ipsos (https://www.soprasteria.com/industries/financial-services/202 2-ipsos-sopra-steria-study/report-2022-ipsos-sopra-steria) befragte Kundinnen und Kunden in 14 Ländern**).



Für 2022 stellt die Studie massive Hindernisse fest, die der digitalen Reife der Institute im Wege stehen. Zudem existiert ein geringeres Vertrauen der Banken darin, den digitalen Umbau und die Zukunft zu meistern, als noch 2021. Zu den größten Herausforderungen für 2023 gehört die Fähigkeit, in Ökosystemen zusammenzuarbeiten und Services anzubieten, die Agilität der Organisationen und Prozesse zu steigern sowie die Balance zu halten zwischen operativer Belastbarkeit und Innovationsfähigkeit.



Kundinnen und Kunden haben unterschiedliche Ansichten über das Wertversprechen ihrer Bank



Die in der Studie analysierte Verbrauchermeinung deutet darauf hin, dass eine Kluft zwischen den von den Banken gesetzten Prioritäten und den Erwartungen ihrer Kundinnen und Kunden besteht und größer wird.



Trotz Nähe und einfacher Kommunikation mit ihrer Bank über digitale Kanäle suchen Kundinnen und Kunden in wichtigen Momenten ihres Lebens Beratung, Unterstützung und personalisierte Dienstleistungen. Aber diese finden sie nicht: Nur 26 Prozent geben an, dass sie mit dem Grad der Personalisierung, den die digitalen Tools bieten, vollkommen zufrieden sind. 29 Prozent sind unzufrieden mit der Fähigkeit der Banken, ihnen über die angebotenen Kanäle zuzuhören.