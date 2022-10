Keine gültige Lizenz - Fast alle Online-Casinos waren illegal!

Vergangenen Sommer wurde bekannt, dass fast alle Online-Casinos in Deutschland bis zum 1. Juli 2022 aufgrund der fehlenden deutschen Lizenz illegal waren. Auch noch nach diesem Zeitpunkt betreiben einige Anbieter ihr Geschäft ohne die erforderliche Lizenz.

Zahlreiche Urteile haben bestätigt, dass Spieler von betroffeneren Online-Casinos einen Erstattungsanspruch haben. Sie können ihre Verluste grundsätzlich bis zu zehn Jahre rückwirkend ab Kenntnis der Illegalität des Online-Glücksspiels zurückfordern.

Das Recht auf Rückzahlung der Einsätze kann gegen diverse, auch bekannte Anbieter geltend gemacht werden, unter anderem Mr. Green, DrückGlück, Wunderino und 888 - nicht aber gegen staatliche Lotterien oder Sportwetten.

Geld zurück auch bei Kenntnis von Illegalität des Online-Glücksspiels!

Das Oberlandesgericht (OLG) München hat nun entschieden, dass sogar Spieler ihre Verluste zurückfordern können, die von dem illegalen Online-Glücksspiel wussten. Laut Beschluss müsse die Kondiktionssperre nach § 817 Satz 2 BGB außer Anwendung bleiben. Diese verhindert, dass jemand, der ein illegales Angebot wahrnimmt, sein Geld zurückbekommt.

Das Gericht begründet den Beschluss damit, dass ansonsten der verspielte Einsatz dauerhaft beim illegalen Glücksspielanbieter verbleiben würde. Das Verbot von Online-Glücksspiel würde so unterlaufen werden.

OLG München stärkt Verbraucherrechte!

Die Rechtsfrage zum § 817 Satz 2 BGB war bislang umstritten. Die klare und deutliche Klärung durch das OLG München stärkt massiv die Verbraucherrechte. Bei Online-Glücksspielen kann es sich um erhebliche, sogar fünfstellige Summen drehen.

Bis Juli 2022 galt in Deutschland ein weitreichendes Verbot von Online-Glücksspielen. Dies wurde in der alten Fassung des § 4 Absatz 4 Glücksspielstaatsvertrag geregelt. In einem neuen Staatsvertrag geben die Länder den Anbietern die Möglichkeit, künftig Lizenzen für Online-Casinos zu beantragen.

