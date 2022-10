Umfrage Kontaktloses Bezahlen setzt sich durch

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das kontaktlose Bezahlen hat sich in Deutschland mittlerweile etabliert. In einer Erhebung des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben 90 Prozent der Befragten an, zwischen Juli und September mindestens einmal auf diese Weise im Laden an der Kasse bezahlt zu haben.



Die Hälfte nutzt diese Möglichkeit demnach mehrmals pro Woche. Konkret bezahlen neun Prozent mehrmals täglich kontaktlos, 19 Prozent täglich und 22 Prozent mehrmals die Woche. Weitere 27 Prozent bezahlen mindestens einmal in der Woche kontaktlos, 13 Prozent seltener.