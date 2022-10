"Jawohl, die Wahrscheinlichkeiten in dieser Wirtschaft sagen Ihnen, dass Sie die Schotten dicht machen sollten", so Bezos.

In einem Tweet teilte er ein Video von Goldman Sachs-CEO David Solomon, in dem er auf die Notwendigkeit hinwies, angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten vorsichtig zu sein.

Solomon hatte zuvor gegenüber CNBC gesagt, es sei an der Zeit, dass sowohl Unternehmensleiter als auch Investoren die sich aufbauenden Risiken verstehen und sich entsprechend vorbereiten.

"Ich denke, man muss damit rechnen, dass die Volatilität am Horizont zunimmt", zitiert CNBC Solomon. "Das bedeutet nicht, dass wir mit Sicherheit ein wirklich schwieriges wirtschaftliches Szenario haben. Aber es besteht eine gute Chance, dass wir in den Vereinigten Staaten eine Rezession erleben."

Auch die Fed-Beamten haben davor gewarnt, dass eine Rezession als Folge der geldpolitischen Straffung möglich ist. Sie hoffen jedoch, einen Abschwung vermeiden zu können.

In letzter Zeit gab es gemischte Signale von Unternehmensführern. So warnte JPMorgan-CEO Jamie Dimon kürzlich, dass die Lage "sehr, sehr ernst" sei und die USA in den nächsten sechs Monaten in eine Rezession abrutschen könnten.

Der Bank of America-CEO, Brian Moynihan, erklärte jedoch am Montag gegenüber CNBC, dass die Kreditkartendaten und damit zusammenhängende Informationen zeigen, dass die Verbraucherausgaben stabil geblieben sind. Zwar könnten die Bemühungen der Fed die Wirtschaft verlangsamen, der Verbraucher halte aber durch, so Moynihan.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

FAST BREAK ist nicht zu stoppen: Der neue Börsendienst aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Der Chefredakteur Stefan Klotter hat bereits die nächsten Trades ausgemacht. Erfahren Sie hier mehr.