Element 29 Resources ( TSXV: ECU / WKN: A2QKKG ) , ein in Vancouver ansässiges Kupferexplorationsunternehmen mit Projekten in Peru, hat seine ersten Ressourcenschätzungen für das Projekt Elida in dem Andenstaat veröffentlicht. Eine erste Ressource für das Projekt Flor de Cobre wird allerdings schon bald folgen.

„Ich denke, dass dies eine sehr bedeutende erste Kupferressourcenschätzung ist, die wir vorgelegt haben", sagte CEO Steve Stakiw, ein Geologe, der im April zum Unternehmen gestoßen ist. "Das Potenzial, diese zu erweitern, ist groß. Auch der Molybdängehalt ist fast doppelt so hoch wie der durchschnittliche Molybdängehalt in Kupfer-Porphyr-Systemen und hat das Potenzial, die Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte zu verbessern.“

Die erste Schätzung für Elida, das Projekt liegt 250 Kilometer nördlich von Lima, umfasst 321,7 Millionen geschlussfolgerte Tonnen mit einem Gehalt von 0,32 % Kupfer, 0,03 % Molybdän und 2,6 Gramm Silber pro Tonne mit einem niedrigen modellierten Abraumverhältnis von 0,74:1 in der Porphyrzone 1, einem von fünf Porphyrzentren auf dem Projekt. Stakiw sagte, dass das Potenzial zur Ausweitung der Ressourcen in Zone 1 weiterhin offen ist.

Element 29 leitet zudem die nächste Bohrphase auf dem Projekt ein, um die anderen Porphyrzonen von Elida zu erproben. Stakiw merkte an, dass zusätzliche metallurgische Studien geplant sind.

Eine oberflächennahe, höhergradige Untergruppe der Ressource, die 34,1 Millionen Tonnen mit 0,55 % Kupfer, 0,037 % Molybdän und 4,4 Gramm Silber pro Tonne bei einem Cutoff-Gehalt von 0,45 % Kupfer umfasst, hat das Potenzial, in den ersten Jahren des Abbaus bei Elida mit minimalen Abtragungen abgebaut zu werden, sagte Stakiw.

„Für mich geht es um die Fähigkeit, dieses Projekt von einem Explorationsprojekt zu einer meiner Meinung nach sehr bedeutenden Kupferressource zu machen“, sagte er. „Was die Pfunde im Boden betrifft, so haben wir etwa 2,2 Milliarden Pfund Kupfer in nur einem Teil eines von fünf Porphyren nachgewiesen.“

E29 plant außerdem, Ende 2022 eine Ressourcenschätzung für die Candelaria-Zone des Flor de Cobre-Projekts vorzulegen, das 250 Kilometer nordwestlich der chilenischen Grenze bei Arequipa im südperuanischen Kupfergürtel liegt.

Es gibt eine historische Kupferressource für Candelaria von 57,4 Millionen Tonnen mit 0,67 % Kupfer, die in den 1990er Jahren von Rio Amarillo und Phelps Dodge - jetzt Freeport-McMoRan - beschrieben wurde. E29 wird diese Ressource mit Daten aus einem kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm aktualisieren, sagte Stakiw.

Der südperuanische Kupfergürtel ist Teil des magmatischen Bogens der Anden, der zahlreiche wirtschaftliche Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarnlagerstätten beherbergt.

Das Projekt Flor de Cobre beherbergt zusätzlich das große Porphyr-Ziel Atravesado, das durch eine übereinstimmende Aufschlussgeologie, Oberflächengeochemie und geophysikalische Reaktionen unterstützt wird. Atravesado befindet sich etwa 2 Kilometer nordwestlich von Candelaria und ist eine 1,5 km mal 1,6 km große kreisförmige Zone, die durch eine auffällige Kupferoxidmineralisierung in Verbindung mit Quarzgang-Stockwerken und Kalium-Alteration gekennzeichnet ist, sagte Stakiw.

Er stellt fest, dass der Übergang von der frühen Exploration zu definierten Ressourcen in den Projekten eines Juniorunternehmens in der Regel dem Aktienkurs des Unternehmens zugutekommt.

„Sie sehen die Chance für das Unternehmen, eine neue Bewertung zu erhalten, denn wenn man von einem Explorationsunternehmen zu einem Unternehmen mit abgegrenzten oder nachgewiesenen Ressourcen übergeht, dann bewegt man sich auf dem Entwicklungspfad vorwärts“, sagte er. „Das ist der Zeitpunkt, an dem man idealerweise beginnt, bessere Bewertungen am Markt zu erhalten.“

Beide E29-Projekte befinden sich in vergleichsweise geringer Höhe, was die Exploration und potenzielle Erschließung erleichtert, so Stakiw. Einige Minen in der Region liegen auf 4.500 bis 5.000 Metern Höhe. Außerdem liegen Elida und Flor de Cobre in der Nähe befestigter regionaler Autobahnen und anderer Infrastrukturen in entwicklungsfreundlichen Gebieten Perus, erklärte er.

„Um uns herum gibt es Minen und qualifizierte Arbeitskräfte“, sagte Stakiw. „Es sind also alle Voraussetzungen gegeben. Unsere beiden Projekte haben diesen Luxus. Für uns entschärft das den Entwicklungspfad. Es ist eine Sache, etwas zu erforschen und zu finden, aber wenn es in großer Höhe in einem abgelegenen Gebiet liegt, das gegen den Bergbau ist, wissen wir, wie das endet.“

E29 steht in regelmäßigem Dialog mit den angrenzenden Gemeinden und pflegt offene und transparente Beziehungen, sagte Stakiw, der darauf hinwies, dass einige andere peruanische Bergbauprojekte mit Problemen behaftet sein können.

„Es gibt Projekte wie die Las Bambas-Mine, eine große Kupfermine in Peru, die in der Nähe des südperuanischen Kupfergürtels liegt, aber etwas landeinwärts, so dass man in die landwirtschaftlichen und touristischen Gebiete in der Nähe von Cusco und in diese Gebiete kommt, wo es viel schwieriger ist. Es kann schwieriger sein, mit den Gemeinden zu verhandeln, da der Wettbewerb um die Landnutzung zunimmt.“

Die verstärkte Kontrolle von Bergbauprojekten auf der ganzen Welt sei eine gute Sache, so Stakiw, denn verantwortungsbewusste Unternehmen hätten die Möglichkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Abkürzungen zu nehmen ist nichts, woran er interessiert ist.

„Wir mögen Peru“, sagte er. „Natürlich sind wir voreingenommen, weil wir dort tätig sind. Es ist ein großartiger Ort, um Geschäfte zu machen, vor allem für einen Kupferexplorer, denn es ist der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt und hat ein großes Explorations- und Entdeckungspotenzial angesichts seiner Metallvorkommen.“

Von den zehn größten Kupferminen der Welt befinden sich drei oder vier in Peru, sagte Stakiw. Die meisten anderen, so Stakiw, befinden sich in Chile, dem weltweit größten Kupferproduzenten.

„Wir befinden uns im selben Gürtel und nur etwas mehr als 20 Kilometer von der großen Mine Cerro Verde entfernt“, sagte er. „Ich glaube, das ist der fünftgrößte Kupferproduzent der Welt, wir befinden uns also in einer großartigen Nachbarschaft.“

Der vorstehende Joint-Venture-Artikel ist WERBE CONTENT, der von ELEMENT 29 RESOURCES gesponsert und in Zusammenarbeit mit The Northern Miner erstellt wurde. Besuchen Sie www.e29copper.com für weitere Informationen.

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine Übersetzung des englischen Originals. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wurde zum besseren Verständigung angefertigt. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf der Firmenwebsite! (https://www.e29copper.com/_resources/media/JV_Element-29-reprint_Oct17 ...)