ESPOO (dpa-AFX) - Der Telekomzulieferer Nokia kann sich zwar weiter auf den schwungvollen Ausbau der Mobilfunknetze seiner Kunden verlassen - die schwächelnde Lizenzsparte macht bei den Finnen aber weiter Probleme. Einige Investoren hatten sich die Lösung laufender Rechtsstreitigkeiten samt der Verlängerung von Vereinbarungen erhofft - doch das Geschäft mit Patenten und Lizenzen zog den Konzern nach wie vor in Mitleidenschaft. Dass das Unternehmen insgesamt mehr Geschäft reinholte als gedacht, konnte angesichts enttäuschender operativer Ergebnisse den Aktienkurs nicht beflügeln. Dieser sackte am Vormittag in Helsinki ab.

Das Papier verlor am Donnerstagvormittag 5 Prozent auf 4,51 Euro. Der jüngste Aufwärtstrend wurde damit jäh unterbrochen. In diesem Jahr hat die Aktie knapp ein Fünftel an Wert eingebüßt. Dass Nokia bei der operativen Gewinnmarge enttäuschte, begründete Jefferies-Analyst Janardan Menon mit den ausbleibenden Vertragsabschlüssen rund um Patente mit den chinesischen Smartphone-Herstellern Vivo und Oppo. Die restlichen Sparten hätten besser oder wie erwartet abgeschnitten.