KfW Capital Award 2022 "Best Female Investor" und "Best Impact Investor" gestern in Berlin gekürt

- Herausragende Leistung für das VC-Ökosystem

- "Best Female Investor": Dr. Manon Sarah Littek

- "Best Impact Investor": Extantia Capital



Die Preisträgerin und der Preisträger des ersten KfW Capital Awards stehen fest:

Dr. Manon Sarah Littek gewinnt in der Kategorie "Best Female Investor"; der

Venture Capital (VC)-Fonds Extantia Capital mit seinem Team gewinnt in der

Kategorie "Best Impact Investor". Die Auszeichnungen, die mit jeweils 5.000 EUR

dotiert sind, wurden gestern im Rahmen der feierlichen Preisverleihung des KfW

Award Gründen in der "Bar jeder Vernunft" in Berlin durch die beiden

Geschäftsführer von KfW Capital, Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees, vergeben.

Der KfW Capital Award hatte in diesem Jahr den zum 25. Mal bereits ausgelobten

KfW Award Gründen um die Investorenperspektive ergänzt ( KfW Award Gründen (http

s://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/F%C3%B6rderauftrag-und-Geschichte/KfW-Awards/Kf

W-Award-Gr%C3%BCnden/) ). "Mit den beiden gewählten Kategorien stellen wir die

im VC-Ökosystem noch unterrepräsentierten Themen Diversity/Gender und Impact

besonders heraus. Wir freuen uns sehr, mit Dr. Manon Sarah Littek und dem

VC-Fonds Extantia Capital mit seinem Team zwei herausragende Preisträger mit

Signalwirkung zu haben", sagt Dr. Jörg Goschin. "Die Jury hatte in beiden

Kategorien die Qual der Wahl, da wir viele hervorragende Bewerbungen für unseren

ersten KfW Capital Award hatten", sagt Alexander Thees. "Auch wenn wir noch mehr

Frauen im VC-Ökosystem benötigen und nicht zuletzt aufgrund der großen

Dringlichkeit von Lösungen für den Klimawandel noch deutlich mehr Impact-Fonds

benötigen, sehen wir sehr viel Entwicklung, was uns optimistisch stimmt", sagt

Alexander Thees.