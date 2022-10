dynaCERT engagiert HDCPA Professional Corporation als Auditor

Harpreet Dhawan, CPA, CA, Director und Principal Auditor von HDCPA, sagte: „HDCPA ist ein CPA-Unternehmen mit Niederlassungen in Toronto und Mississauga, das Organisationen in ganz Kanada und den USA betreut. HDCPA arbeitet mit anderen Unternehmen und Fachkräften zusammen, die ähnliche Werte und Qualifikationen teilen, und ist Mitglied von AMERISERV, einem Netzwerk unabhängiger Unternehmen. Die Grundwerte von HDCPA sind die Eckpfeiler, auf denen unser Unternehmen errichtet wurde, und jeder einzelne Mitarbeiter steht bei jedem Schritt zu ihnen: Integrität, Engagement, Exzellenz und Zusammenarbeit. HDCPA ist bei CPA Ontario als öffentliches Rechnungswesensunternehmen für die Durchführung von Wirtschaftsprüfungsaufträgen zugelassen und auch beim Canadian Public Accountability Board (CPAB) registriert. Das Unternehmen verfügt über ein Team, das den Umweltmanagement- und Technologiesektor versteht und sich seit über einem Jahrzehnt eine Nische bei der Durchführung von Wirtschaftsprüfungsaufträgen in diesem Sektor geschaffen hat.“

Jeff Zajac, Director von dynaCERT und Chair des Prüfungsausschusses, sagte: „dynaCERT benötigte angesichts seiner Präsenz auf innovativen neuen Märkten sowie auf dem Kohlenstoff- und Wasserstoffmarkt einzigartige wertschöpfende Dienstleistungen. Auf der Suche nach einem neuen Auditor haben wir das Unternehmen HDCPA Professional Corporation identifiziert, das über Know-how in zwei Bereichen verfügt, die äußerst spezifisch für unser Unternehmen sind. Ihre praktische Erfahrung sowohl in der Lkw-Branche als auch im Bereich der Automobilherstellung gaben uns die Gewissheit, einen Auditor zu haben, der unser Geschäft versteht und im Rahmen des Audit-Prozesses für die kommenden Jahre einen Mehrwert bietet. Was den Prüfungsausschuss am meisten beeindruckte, war die Nischenexpertise in den Bereichen ESG (Umwelt, Soziales und Governance) sowie EPR (erweiterte Herstellerverantwortung), die entscheidende wertschöpfende Dienstleistungen darstellen, die dynaCERT in Zukunft mit Sicherheit benötigen wird. dynaCERT ist davon überzeugt, dass die einzigartige Beschaffenheit von HDCPA als Boutique-Unternehmen hervorragend zu uns passt und einen Mehrwert für den Audit-Prozess in unserer modernen Welt darstellen wird.“