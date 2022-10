Fachkräftemangel Sechs von zehn Mitarbeitenden ist ein nachhaltiger Arbeitgeber wichtiger als ein hohes Gehalt / Umfrage und Whitepaper zum Lieferkettengesetz

Norderstedt (ots) - Wenn ab Januar das neue Lieferkettengesetz in Kraft tritt,

werden Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte und Umweltschutz stärker in die

Pflicht genommen. Das ist eine Herausforderung - bietet aber gleichzeitig die

Chance, sich als attraktiver und wirtschaftlich zukunftsfester Arbeitgeber zu

positionieren. Das zeigt eine Umfrage des IT-Dienstleisters und

Beratungsunternehmens Lufthansa Industry Solutions unter 1.075

Arbeitnehmer:innen.



In vielen deutschen Unternehmen fehlen gut ausgebildete Arbeitskräfte.

Expert:innen schätzen die Zahl der offenen Stellen auf rund 500.000. "Der

Wettbewerb um die besten Talente hat sich in den vergangenen Jahren deutlich

verschärft", sagt Joachim Wolf, Business Director Industry bei Lufthansa

Industry Solutions. "Immer häufiger hinterfragen Mitarbeitende, unter welchen

Bedingungen Produkte und Dienstleistungen entstehen." So legt die klare Mehrheit

der Befragten Wert auf einen nachhaltigen Arbeitsplatz: 71 Prozent würden sich

bei Verstößen gegen Menschenrechte oder Umweltstandards kurz- bis mittelfristig

einen neuen Arbeitgeber suchen, 61 Prozent ist ein Arbeitgeber, der sich

konsequent an soziale und ökologische Standards hält, sogar wichtiger als ein

möglichst hohes Gehalt zu erzielen.