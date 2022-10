Köln (ots) - Die DFSI Ratings GmbH hat auch in diesem Jahr mehr als 30 Private

Krankenversicherer auf Herz und Nieren untersucht. Dabei standen die finanzielle

Substanzkraft, die Produkt- und die Servicequalität im Fokus des

"Gesundheits-Checks". Die Ergebnisse des DFSI-Qualitätsratings 2022: Die Allianz

kam mit der Gesamtnote "Exzellent (1,0)" auf den ersten Platz, dicht gefolgt von

Hanse Merkur, Barmenia und Signal Iduna, die allesamt die Gesamtnote "Sehr Gut

(1,1)" erreichten.



Erst jahrelange Nullzinspolitik, dann Pandemie und nun plötzlich hohe Inflation

und dadurch erzwungene Zinswende. Die Versicherungsbranche kommt nicht zur Ruhe.

Inflation und Zinswende werden heftige Auswirkungen auf die Assekuranz haben -

auch auf die Private Krankenversicherung.





Zum einen nimmt die hohe Inflation die Gesundheitsbranche nicht aus - imGegenteil. "Seit Jahren liegt die medizinische Inflation - bedingt durch teuremedizinische Neuerungen und steigende Lebenserwartung - über der allgemeinenInflation", weiß Sebastian Ewy, Senior-Analyst der DFSI Ratings GmbH. "Steigtnun die allgemeine Inflation deutlich stärker als bisher, wird das auch dieMedizinbranche treffen", fährt er fort. "Personal- und Materialkosten werdendeutlich steigen, was wiederum Beitragserhöhungen wahrscheinlich macht." Zumanderen aber wird die PKV-Branche von den höheren Zinsen profitieren. Haben diePrivaten Krankenversicherer doch insgesamt mehr als 300 Milliarden Euro anKundengeldern am Kapitalmarkt angelegt. Meist in langlaufenden Staatsanleihen.Steigen die Zinsen, werfen neue Staatsanleihen mehr ab. "Allerdings wird dieErhöhung der Zinsen nicht so schnell bei den Kunden ankommen", erwartetDFSI-Experte Ewy. Der Grund: Die Versicherer werden nicht von heute auf morgenihr gesamtes Kapital umschichten, sondern lediglich "frisches Kapital" undGelder aus fälligen Anleihen in höher verzinste Anlagen stecken. "Insgesamtgesehen, werden die höheren Zinsen Prämienerhöhungen nicht verhindern können,aber sie sollten sie zumindest dämpfen", prognostiziert Sebastian Ewy.Nicht unbedingt beruhigende Nachrichten für die rund 8,7 MillionenPKV-Vollversicherten, die sich für eine möglichst gute medizinische Versorgungentschieden haben, und nun höhere Beiträge fürchten müssen. Aber anders als derGesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist es der PKV nicht erlaubt, Leistungenzu streichen. Die Leistungen sind in jedem Tarif dauerhaft garantiert. Um aufhöhere Kosten zu reagieren, bleibt als einzige Stellschraube die Erhöhung derBeiträge. Dies gilt auch für Private Krankenzusatzpolicen, die gesetzlich