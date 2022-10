OptoFidelity steuert Wachstum und Produktvielfalt mit Aras

München (ots) - OptoFidelity implementiert die Aras Innovator-Plattform, um

seinen digitalen roten Faden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu

steuern und zu skalieren. Das Unternehmen, das neun der zehn größten Hersteller

von Smart Devices beliefert, erwartet dank der Low-Code-Plattform von Aras und

einer Vielzahl von Plattform-Services eine sehr kurze Implementierungszeit. Das

finnische Hightech-Unternehmen schafft mit der Aras-Lösung die ideale

System-Umgebung, um seinen starken Wachstumskurs in den kommenden Jahren

fortzusetzen.



"Die Aras-Plattform und die dazugehörigen PLM-Anwendungen unterstützen und

vereinfachen unsere Planungs- und Fertigungsprozesse erheblich. Vor allem in der

Produktion können wir jetzt gemeinsam mit unseren Kunden die jeweiligen

Konfigurationen in digitaler Form abbilden und für künftige Projekte nutzen",

sagt Lasse Lepistö, CEO bei OptoFidelity. Das Unternehmen mit Expertise in den

Bereichen künstliche Intelligenz und virtuelle Realität, Touch-Displays und

Smartphone-Aufbereitung entwickelt und produziert Testlösungen für Marktführer

im Bereich der Smart-Device-Technologien.