FDP-Generalsekretär Djir-Sarai kritisiert Hafen-Deal mit China

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat den geplanten chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen scharf kritisiert. "Die KP Chinas darf keinen Zugang zur kritischen Infrastruktur unseres Landes haben. Das wäre ein großer Fehler und auch ein Risiko", sagte Djir-Sarai am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er warnte davor, naiv gegenüber den chinesischen Machthabern zu sein. Djir-Sarai: "Die knallharten Machtinteressen, die sie verfolgen, sind nicht in unserem Interesse. Es bleibt dabei: China ist ein wichtiger Handelspartner, aber auch systemischer Rivale. Danach sollten wir handeln."/cn/DP/mis

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie handelt aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,34EUR an der Börse Tradegate.