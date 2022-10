Langenfeld (ots) - Jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung in Theorie und

Praxis bieten: Das ist das erklärte Ziel der Zusammenarbeit zwischen der

Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Mettmann und PropertyExpert, der

Langenfelder Tech-Company für die Versicherungs- und Immobilienbranche.

PropertyExpert gratuliert herzlich dem zweiten Bachelor-Absolventen und freut

sich sehr, ab Oktober einen weiteren dualen Studenten an Bord begrüßen zu

dürfen.



Der Fachkräftemangel ist eine der großen Herausforderungen für Unternehmen.

Besonders in Branchen der Informationstechnologie, Forschung und Entwicklung

sind die besten Talente und High Potentials stark umworben.





Nachhaltige Investition in FachkräfteUmso bedeutender ist die Kooperation zwischen FHDW und PropertyExpert. "Wirblicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit PropertyExpert zurück undfreuen uns, bereits dem zweiten dualen Studenten seine Bachelor-Urkunde imHerbst 2022 überreichen zu dürfen. In diesem Zuge möchten wir Florian Dumkeherzlich an der FHDW begrüßen und wünschen ihm ein erfolgreiches Studium anunserer Hochschule", so Prof. Dr. Andreas Brandt, Leiter der FHDW in Mettmann.Zweiter erfolgreicher BachelorabschlussNach Fabian Schneider, Product Owner bei PropertyExpert, hat nun auch NicoLeonhard sein duales Studium der angewandten Informatik erfolgreich mitPropertyExpert als Praxispartner an seiner Seite abgeschlossen. Leonhardunterstützt das IT-Team bei PropertyExpert künftig weiterhin alsSoftware-Entwickler.Auch Öner Saygili, Head of IT, betont: "Wir gratulieren Nico zum erfolgreichenAbschluss seines Studiums und freuen uns auf die nächsten Jahre derZusammenarbeit".Ausbau der PropertyExpert Crew - Herzlich willkommen an BordIm Oktober startet Florian Dumke sein duales Studium der angewandten Informatikan der FHDW in Mettmann gemeinsam mit PropertyExpert als Praxispartner."Wir freuen uns sehr, Florian Dumke für unser Unternehmen begeistert zu habenund wünschen ihm viel Erfolg und Freude in unserem IT-Team", so Birgit Bongartz,Personalreferentin bei PropertyExpert.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs-und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf derintelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KIbasierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt derTechnologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um denSchadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitigkundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für dieVersicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seinerGründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiterzu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert:gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.