Bauindustrie in DACH unter Druck Die Branche könnte 2023 um fast 5 Prozent schrumpfen

- Der in Deutschland siebzehn Jahre währende Bauboom gerät ins Stocken

- Wohnungs- und Neubau sowie Baustoffhersteller sind am stärksten betroffen

- Vollständige Erholung der Branche kann bis zu vier Jahre dauern



Die Bauwirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht vor einem

grundlegenden Wandel: Versorgungsengpässe bei Gas, steigende Energiepreise,

Inflation und Zinsen bremsen die Nachfrage aus. Die Experten von Roland Berger

untersuchen in ihrem aktuellen "Construction Radar" die relevanten Störfaktoren

und simulieren anhand von drei Szenarien die Auswirkungen auf die Branche im

Falle stabiler, reduzierter und ausbleibender Gaslieferungen. Zudem wird

aufgezeigt, welche Maßnahmen Bauunternehmen bereits heute umsetzen sollten, um

erfolgreich durch die Krise zu kommen bzw. für eine Markterholung gewappnet zu

sein.