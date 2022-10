Projekte von Innovatoren und Unternehmern können weiterhin für die NEOM AI Challenge angemeldet werden

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Man kann sich bis zum 10. November

weiterhin für die Teilnahme an der zweiten Ausgabe der NEOM AI Challenge, die

von der Saudi Data & AI Authority (SDAIA) in Partnerschaft mit NEOM ins Leben

gerufen wurde, anmelden. NEOM Challenge zielt darauf ab, Innovatoren und

Unternehmer zu unterstützen sowie lokale und internationale Kapazitäten in

kleinen und mittleren Unternehmen weltweit aufzubauen, damit sie höhere Ziele in

Bezug auf Innovation erreichen können.



Diese Challenge steht im Zusammenhang mit den Bemühungen von SDAIA, den Wert von

Daten als nationales Gut zu erschließen und zur Verwirklichung der Ziele von

Vision 2030 beizutragen. Durch diese Challenge möchte SDAIA das Königreich als

globalen Pionier in den Bereichen Daten und KI positionieren. SDAIA spielt auch

eine entscheidende Rolle bei der Sensibilisierung für KI, der Förderung und dem

Ansporn kontinuierlicher KI-Innovationen und beim Aufbau nationaler Kapazitäten,

die im Innovationsbereich herausragend sind.