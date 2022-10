EUR/USD - Jetzt weiterer Kursanstieg?

Zuvor hieß es im Insight: "Aktuell zeigt sich EUR/USD mit einer bärischen Tageskerze und könnte zunächst wieder Kurs auf den 10er-EMA nehmen. Hier muss sich EUR/USD fangen, um eine weitere Erholung bis zum 50er-EMA durchführen zu können." Bisher sieht es so aus, dass sich das Währungspaar am 10er-EMA fangen kann und in der Folge wieder ansteigen könnte. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum 50er-EMA zu rechnen.

Die Short-Position wird auf Einstand oder leicht im Gewinn glattgestellt. Es bietet sich eine neue Long-Position an.