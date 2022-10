Auch Grüne kritisieren chinesischen Hafen-Einstieg in Hamburg

BERLIN (dpa-AFX) - Der geplante chinesische Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen stößt auch bei den Grünen auf heftige Kritik. "Unsere kritische Infrastruktur darf nicht zum Spielball geopolitischer Interessen anderer werden. Europa ist ein starker Handels- und Wirtschaftsraum und auch unsere Häfen zählen zu besonders schützenswerten Einrichtungen", sagte deren Obmann im Innenausschuss des Bundestages, Marcel Emmerich, am Donnerstag einer Mitteilung zufolge. "Wie Sigmar Gabriel damals Gasspeicher an Russland vertickte, will Olaf Scholz jetzt unbedingt Teile des Hamburger Hafens an China verhökern. Offenbar hat die SPD nichts gelernt."/kf/DP/mis

