Banken-Studie Hypervernetzte Kundinnen und Kunden fordern mehr Personalisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit / Digital Banking Experience Report 2022 veröffentlicht (FOTO)

Hamburg (ots) - Banken trauen ihren eigenen digitalen Fähigkeiten immer weniger.

Gleichzeitig gibt es einen Warnschuss der hypervernetzten Kundinnen und Kunden

gegen die Banken: Ihre Erwartungen an den digitalen Service der Banken halten

sich in Grenzen. Allerdings ist Europa hier erneut eine Oase: Kundinnen und

Kunden sind deutlich genügsamer und treuer als auf anderen Kontinenten. Das

ergibt der Digital Banking Experience Report (DBX) (https://www.soprasteria.com/

industries/financial-services/dbx-report-transform-your-bank-in-2023/dbx-report-

2022) , den Sopra Steria beim Sopra Banking Summit 2022

(https://summit.soprabanking.com/) in dieser Woche vorgestellt hat.



Die Studie basiert auf einer Queranalyse der Wahrnehmungen von Banken (792 von

Forrester (https://www.soprasteria.com/industries/financial-services/forrester-s

opra-steria-2022-the-future-of-digital-banking-revisited/report-forrester-sopra-

steria-2022) befragte Entscheidungsträgerinnen und -träger aus dem Bankensektor

in 50 Ländern*) und der Wahrnehmung von Verbraucherinnen und Verbrauchern

(12.500 von Ipsos (https://www.soprasteria.com/industries/financial-services/202

2-ipsos-sopra-steria-study/report-2022-ipsos-sopra-steria) befragte Kundinnen

und Kunden in 14 Ländern**).