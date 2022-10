BARCLAYS stuft MCDONALDS auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's von 285 auf 270 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer Rezession seien zwar nachvollziehbar, schrieb Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings werde deren Auswirkung auf Restaurantbesuche aber überschätzt. In einer sich abschwächenden Konjunktur gehöre McDonalds zu den defensivsten Werten./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 00:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 256,7EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jeffrey Bernstein

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 285

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m