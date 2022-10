Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) / E-Mobilität durch europaweite Kartenakzeptanz in die Breite bringen

Berlin (ots) - Spontanes Stromtanken mit Debit- und Kreditkarte über ein

Bezahlterminal an E-Ladesäulen ist in vielen europäischen Ländern vielerorts

unmöglich oder nicht verbraucherfreundlich. Die Zustimmung des Europäischen

Parlaments zum Berichtsentwurf aus dem EU-Verkehrsausschuss (TRAN) ist ein

wichtiger Schritt zum Ausbau einer Ladeinfrastruktur mit transparenten,

einheitlichen und sicheren Bezahlmöglichkeiten. Gemeinsam mit weiteren Akteuren

begrüßt die Initiative Deutsche Zahlungssysteme diesen Schritt. Im

Trilogverfahren kommt es nun darauf an, dass Kommission, Parlament und Rat diese

positive Entwicklung weiter verfolgen und gemeinsam eine "Alternative Fuels

Infrastructure Regulation" (AFIR) im Sinne von Verbraucher:innen auf den Weg

bringen.



Komplizierte und geschlossene Bezahlsysteme dominieren in Europa





Für eine breite Akzeptanz der E-Mobilität in der Gesellschaft sind einheitliche,verständliche und vor allem leicht handhabbare Bezahllösungen an E-Ladesäulennotwendig. Verbraucher:innen müssen sich beim Stromtanken auf eine ebenso gutausgebaute Ladeinfrastruktur mit gängigen Bezahlmöglichkeiten verlassen können,wie sie es vom Tankstellennetz oder auch vom ganz normalen Einkauf an derLadenkasse gewohnt sind. Aktuell ist dies in der Praxis nicht der Fall: Denn inmehr als 9 von 10 Fällen ist das einfache Zahlen mit der eigenen Debit- oderKreditkarte über ein Bezahlterminal an E-Ladesäulen in Europa unmöglich [1].Verbraucher:innen kommen an öffentlich zugänglichen E-Ladesäulen in Europaoftmals nicht um die Benutzung eines sogenannten geschlossenen Bezahlsystems,zum Beispiel mit betreibereigenen Ladekarten, Apps oder Webseiten mit vorherigerRegistrierung herum. Und gerade internetbasierte Zahlungsmethoden stellen keineAlternative dar - sondern bestenfalls eine Ergänzung. Ob über eine App oder eineWebseite, beide Bezahlvorgänge sind kompliziert und für Verbraucher:innen mitAufwand und Hürden verbunden. Denn E-Autofahrer:innen benötigen in allen Fällenein Smartphone und eine stabile Internetverbindung. Und das obwohl mehr als zweiDrittel zukünftiger E-Autofahrer:innen in ausgewählten europäischen Ländern dengetankten Strom am liebsten spontan und ohne Datenerfassung mit der eigenenBankkarte bezahlen möchten [2].Verpflichtende Akzeptanz als maßgeblicher Faktor für Umstieg zur E-MobilitätGemeinsam mit den Verbänden der Deutschen Kreditwirtschaft, konkret demBundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), demBundesverband deutscher Banken (BdB), dem Bundesverband Öffentlicher BankenDeutschlands (VÖB) und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), demADAC sowie dem Bundesverband der electronic cash Netzbetreiber (BecN) begrüßt