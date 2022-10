Deutscher Altersvorsorge-Index Herbst 2022 (DIVAX-AV) / Stimmung zur Altersvorsorge weiter rückläufig (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Abwärtstrend des Deutschen Altersvorsorge-Index hält an

- Vertrauen in gesetzliche Rente nimmt weiter ab

- Frauen und Ältere zeigen sich besonders skeptisch



Der Deutsche Altersvorsorge-Index (DIVAX-AV) setzt seinen Abwärtstrend fort und

erreicht mit einem Wert von -5,4 einen neuen Tiefstand. Die vom Deutschen

Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) halbjährlich erhobene

Kennzahl misst das Stimmungsbild der Bevölkerung zur Altersvorsorge und kann

Werte zwischen 100 und -100 annehmen. Mit dem aktuellen Wert ist der Index seit

Beginn der Erhebung vor zwei Jahren um neun Indexpunkte und zum vierten Mal in

Folge gefallen.





Besonders negativ fällt mit -10,9 die Bewertung der aktuellen Situation(Teilindex "Aktuelle Lage") aus. "Das ist nicht verwunderlich", erläutert Prof.Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA, "die Zeitungen sindvoll von Negativmeldungen mit düsterem Ausblick. Dieses Stimmungsbild fließtnatürlich auch in die Bewertung der Altersvorsorge ein." Und das mit konkretenEinschätzungen: Inzwischen geben 27 Prozent der Befragten an, dass sich diefinanzielle Absicherung für den Ruhestand in den letzten drei Jahrenverschlechtert hat. Vor einem halben Jahr waren es noch knapp 19 Prozent. AlsGrund dafür sieht Heuser an vorderster Stelle die Inflation; denn die aktuellenRenten- und Zinserhöhungen können mit der Preissteigerung nicht mithalten.Geht es um längerfristige Erwartungen an die Rente (Teilindex "KünftigeErwartungen"), rutscht auch hier der Stimmungswert von 0,6 im Frühjahr 2022weiter ab (aktuell 0,0). Besonders ins Gewicht fallen dabei die Einschätzungenzur gesetzlichen Rente: 61 Prozent der Befragten gehen für die nächsten 20 bis30 Jahre von einer Verschlechterung aus. 41,3 Prozent der Befragten wollengegensteuern und in den nächsten drei Jahren mehr Mittel in die privateAltersvorsorge investieren.Norman Wirth, Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW, eines derTrägerverbände des DIVA, bestätigt die Umfrageergebnisse mit Einschätzungen ausder Praxis der Vermittler der Finanzbranche: "Unsere Mitglieder berichten, dassdie Bürger trotz hoher Inflation an ihrer privaten Altersvorsorge festhalten. Esist bisher wohl lediglich eine Minderheit, die die monatlichen Sparbeiträgereduzieren muss. Offensichtlich sparen die Menschen zunächst in anderenBereichen. Die Nachfrage nach Altersvorsorgeberatung ist hingegen weiter hoch.Dabei spielen aktienbasierte Vorsorgeformen eine immer größere Rolle", so Wirth.Bei Frauen fällt der Wert des DIVAX-AV mit -10,5 weit pessimistischer aus alsbei Männern (-0,6). Für Heuser nicht von ungefähr: "Frauen erhalten wegen