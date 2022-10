PAYBACK wurde das 3. Mal in Folge als eines der "besten Unternehmen für Frauen" ausgezeichnet (FOTO)

München (ots) - Die PAYBACK GROUP zählt erneut zu den "besten Arbeitgebern für

Frauen". Das ist das Ergebnis einer Studie von Deutschlands führendem

Frauenmagazin BRIGITTE in Zusammenarbeit mit Territory Embrace. Ziel der seit

2018 jährlich durchgeführten Studie ist es, die besten Arbeitgeber für Frauen zu

eruieren, auszuzeichnen und auf diese Weise herausragende Frauenförderung zu

ehren. "Wir freuen uns sehr über dieses tolle Ergebnis. Bereits zum dritten Mal

in Folge ausgezeichnet zu werden, ist eine schöne und auch wichtige Bestätigung

unseres Engagements, als Data & Tech-Unternehmen herausragende Chancen für

Frauen zu bieten", so Carolin Schlegtendal, HR Director & Head of Talent

Acquisition und Head of Inclusion & Diversity bei PAYBACK.



Unter den 280 teilnehmenden Firmen wurden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet,

die in fünf Kriterien Herausragendes als Arbeitgeber für Frauen leisten. Es

handelt sich hier um Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um

Flexibilität bei der Arbeit, Maßnahmen zur Karriereförderung, den Stellenwert

von Transparenz und Gleichstellung im Unternehmen sowie erstmals um den Aspekt

"Frauenpower". Dieser bewertet unter anderem den Frauenanteil auf verschiedenen

Führungsebenen.