JPMORGAN stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei unterdessen wesentlich schwächer als gedacht ausgefallen./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

handelt aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR an der Börse TTMzero.