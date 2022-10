GOLDMAN SACHS stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 950 auf 750 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das Geschäftsmodell des Online-Modehändlers werde derzeit in einem schwächeren Verbraucherumfeld einem Test unterzogen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht 2023 nicht mehr von einem positiven, sondern einem ausgeglichen Vorsteuerergebnis aus./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 20:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -7,19 % und einem Kurs von 5,94EUR an der Börse Tradegate.