Ein Preis für Innovation und Kreativität Unternehmen aus ganz Deutschland mit dem KfW Award Gründen ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) -



- 16 Landessiege und ein Bundessieg vergeben

- Sonderpreis Social Entrepreneurship verliehen

- Bundessieger ist LuxChemtech aus Sachsen



In einer feierlichen Prämierungsveranstaltung am gestrigen Abend in Berlin

wurden die diesjährigen Awards Gründen der KfW vergeben. Am Wettbewerb, der zum

25. Mal stattfand, haben Firmen aller Branchen ab Gründungsjahr 2017

teilgenommen.