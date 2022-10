Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: KAUFEN

Kursziel: 27,20 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Schaffer; Cosmin Filker



9-Monate-2022: Objektumsatz und bereinigte Netto-Aufgelder unter Vorjahresniveau; Einlieferungen für die Q4-Auktionen auf hohem Niveau; Kurszielreduktion auf 27,20 EUR je Aktie aufgrund von Umsatz- und Ergebnisanpassungen; Rating: KAUFEN



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) und ihre Tochtergesellschaften haben in den ersten drei Quarten des aktuellen Geschäftsjahres 2022 auf den Auktionen und im Maklerbereich insgesamt 981 Objekte im Wert von rund 103,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1.035 Immobilien im Gesamtwert von 128,6 Mio. EUR) veräußert. Demnach sind die Objektumsätze um circa 20% im Vergleich zum Rekordjahr 2021 zurückgegangen. Die erzielten Netto-Aufgelder in Höhe von 9,7 Mio. EUR sind um -9,7% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dementgegen ist zu erwähnen, dass sich die Verkaufsquoten mit über 80% weiterhin auf einem hohen Niveau befinden und die Gesellschaft für das letzte Geschäftsquartal auf ein hohes Einlieferungsvolumen zurückgreifen kann. Die rückläufige operative Geschäftsentwicklung ist überwiegend auf die gestiegene Kaufzurückhaltung, insbesondere bei größeren Objekten, in Verbindung mit erhöhten Finanzierungskosten im Zuge der Zinserhöhungen und der erschwerten konjunkturellen Gesamtlage zurückzuführen.



Die operative Geschäftsentwicklung der 9-Monate 2022 wurde sichtbar beeinträchtigt von veränderten Rahmenbedingungen. Dennoch ist die operative Geschäftsentwicklung auf einem hohen Niveau und das Unternehmen geht von einem weiteren positiven Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2022 aus. Dennoch haben sich die Marktbedingungen für die DGA erschwert, dies spiegelt sich in der rückläufigen Entwicklung der Objektumsätze und Netto- Aufgelder wider. Ein verändertes Finanzierungsumfeld in Verbindung mit der aktuellen konjunkturellen Unsicherheit führen dazu, dass weniger Objekte, insbesondere im hochpreisigen Bereich, veräußert werden können.

Die erzielten Netto-Einnahmen aus Aufgeldern und Provisionen lagen im Q3 2022 mit rd. EUR 2,4 Mio. etwa 25 % unter dem Vorjahresniveau (EUR 3,1 Mio.). Für das vierte Geschäftsquartal ist das Unternehmen positiv gestimmt und kann auf ein hohes Einlieferungsvolumen zurückgreifen.

Insgesamt liegen die 9-Monats-Zahlen der DGA AG etwas unterhalb unserer Erwartungen. Analog zur Unternehmens-Erwartung rechnen wir damit, dass das laufende Geschäftsjahr 2022 dennoch eines der erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte sein wird. Allerdings könnten sich unsere bisherigen Schätzungen (siehe Studie vom 07.09.2022) als etwas zu optimistisch erweisen. Daher reduzieren wir unsere Prognosen und rechnen für 2022 nunmehr mit Netto-Aufgeldern in Höhe von 13,07 Mio. EUR (bisher: 13,95 Mio. EUR) und einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 2,07 Mio. EUR (bisher: 2,20 Mio. EUR). Darauf aufbauend passen wir auch unsere Prognosen für die kommenden beiden Geschäftsjahre etwas nach unten an.



Im Rahmen unseren angepassten DCF-Bewertungsmodells reduziert sich das Kursziel auf 27,20 EUR (bisher: 28,00 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 17.10.2022 (17:20 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 17.10.2022 (17:30 Uhr)

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

