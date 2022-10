FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz starker Quartalszahlen und erneut angehobener Jahresziele hat die Aktie der Deutschen Börse am Donnerstag zu den schwächsten Dax-Werten gehört. Analysten lobten zwar überwiegend den am Vorabend vorgelegten Geschäftsbericht, manch einer verwies aber zugleich auch auf Schwächen. Zudem ist die Aktie in diesem Jahr ziemlich gut gelaufen, kämpft aber inzwischen mit gleich mehreren charttechnischen Widerständen.

Gegen Mittag büßten die Papiere des Marktbetreibers und Datenanbieters im etwas schwächeren Dax 3,2 Prozent auf 158,15 Euro ein. Zeitweise ging es mit 157,10 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli. Trotz des Kursminus summieren sich die Gewinne 2022 immer noch auf rund 7 Prozent. Damit sind die Papiere unter nur fünf Gewinnern im Dax.