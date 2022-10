Deutscher Logistik-Preis 2022 geht an Boxbay / SMS Group mit Hochregallager für Container erfolgreich (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - 90% des globalen Warenumschlags erfolgt über den Seeweg. Weltweitstoßen Häfen an ihre Grenzen: Flächen reichen nicht aus, um das Wachstum desWarenverkehrs zur bewältigen, Durchlaufzeiten sind zu hoch, ebenso wie Lärm- undLichtemissionen und die Energieverbräuche in den Terminals. Jetzt gibt es eineLösung, die all diese Probleme adressiert. Das Konzept Boxbay wurde vomAnlagenbauer SMS Group entwickelt und konnte sich bereits in einem Pilotprojektin Dubai beweisen. Dieses Konzept wird nun mit dem Deutschen Logistik-Preis 2022ausgezeichnet.Die Lagerkapazität eines Containerterminals auf gleicher Fläche verdreifachenund das aufwändige und unproduktive Umstapeln komplett vermeiden. Diese Lösungkommt in einer Zeit, in der aufgrund immer größerer Schiffe bei einem Hafenstopauch immer mehr Container gelöscht, zwischengelagert und wieder geladen werdenmüssen. Gleichzeitig hat sich die durchschnittliche Verweilzeit eines Containersauf den Terminals auch aufgrund der bekannten Lieferkettenproblemekontinuierlich gesteigert. Damit Lieferketten robuster werden können, benötigendie Terminals eine größere Pufferkapazität, die auf den begrenzten Flächen mitherkömmlichen Prozessen meist nicht geschaffen werden kann. "Wenn wir auf dieGeschichte des Containers zurückblicken, hat sich seit seiner Einführung 1956nichts Wesentliches geändert", sagt Carsten Heide, Leiter Projektmanagement beimSMS-Tochterunternehmen Amova. Das wie ein Hochregallager funktionierendeBoxbay-Konzept für Container sämtlicher Standardmaße ändert die Prozesse auf denTerminals nun radikal: Zum einen können statt höchstens sechs Containern nun biszu elf der Boxen übereinander gelagert werden. Vor allem aber liegen dieseseparat und nicht direkt aufeinander, so dass Umstapelungen komplett entfallenkönnen. Die Container können an mehreren Seiten von Boxbay ein- und ausgelagertwerden. Ein umlaufendes Transportsystem, welches die Gassen untereinanderverbindet, schafft Flexibilität und Geschwindigkeit beim Umschlag.Im Januar 2021 ging als Proof of Concept der Partner SMS Group und DP World eineerste Anlage im Hafen von Dubai in Betrieb. Bei einem vollständigen Ausbau der230 Meter langen, 26 Meter breiten und 50 Meter hohen Pilotanlage lassen sichwasserseitig 500 Ein- und Auslagerungen pro Stunde sowie landseitig 300 Ein- undAuslagerungen pro Stunde realisieren. Die kaiseitige Umschlagtechnologie mit denvorhandenen Containerbrücken kann dabei wie bisher weitergenutzt werden. DieBoxen werden anschließend von den im Terminal eingesetzten Transportsystemen