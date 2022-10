Huawei Ecosystem Partner Conference Liefergewähr und Nachhaltigkeitsversprechen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die 9. Huawei Ecosystem Partner Conference in München brachte

nach zwei coronabedingten Online-Ausgaben alle Vertriebspartner von Huawei

Deutschland wieder an einem Ort zum Austausch zusammen. Die wichtigsten

Botschaften der Konferenz: Huawei bleibt auch in schwierigen Zeiten ein

zuverlässiger Partner und hat die Themen Nachhaltigkeit und Cybersicherheit fest

in seiner Agenda verankert.



Gigabit-Strategie in Deutschland eröffnet Chancen