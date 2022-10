GOLDMAN SACHS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen zum dritten Quartal von 263 auf 264 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Generell dürften Rüstungsunternehmen im Vergleich zu ihren Ausblicken auf einem guten Weg bleiben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre knappe Kurszielanpassung bei Rheinmetall begründete sie mit Währungseffekten./tih/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 18:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +4,48 % und einem Kurs von 157,4EUR an der Börse Tradegate.



