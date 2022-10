Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.10.2022

Kursziel: 3,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,40 auf EUR 3,60.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) hat vorläufige Zahlen für Q3/22 veröffentlicht. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 15% auf EUR5,9 Mio. und das EBITDA um 66% auf EUR0,4 Mio. Während der Umsatz der Guidance und unseren Erwartungen entsprach, lag das EBITDA aufgrund eines höheren Beitrags des Webgains-Segments (EUR0,5 Mio. gegenüber FBe: EUR0,2 Mio.) leicht über den Erwartungen. Dies zeigt, dass die Kostensenkungen einen positiven Effekt auf das Q3-Ergebnis hatten. Für Q4 erwartet APM einen niedrigeren Umsatz im Jahresvergleich und positive EBITDA-Beiträge für alle drei Segmente. Wir erwarten ein schwaches 4. Quartal aufgrund des sehr geringen Verbrauchervertrauens, der hohen Inflation und der drohenden Rezession. Das ungünstige makroökonomische Umfeld wird voraussichtlich auch 2023 anhalten. Wir gehen daher davon aus, dass die Unternehmen ihre Werbebudgets kürzen werden und erwarten, dass der Umsatz von APM im Jahr 2023 nur um 1 % gegenüber dem Vorjahr wachsen wird. Niedrigere Umsatz- und Ergebnisprognosen und eine höhere WACC-Schätzung führen zu einem niedrigeren Kursziel von EUR3,60 (zuvor: EUR4,40). Angesichts der starken Bilanz von APM wird das Unternehmen die Rezession sicherlich überstehen. Letztere könnte Chancen bieten, wenn schwächere Wettbewerber aus dem Markt ausscheiden. Wir bleiben bei unserer Kaufempfehlung.





Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25671.pdf



